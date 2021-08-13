В харьковском экопарке родились двое детенышей ягуара. Это первое потомство ягуаров, которые живут там уже три года.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Малыши родились ещё полтора месяца назад, но их только сейчас начали выпускать в уличный вольер.
Брат и сестра быстро растут, пьют материнское молоко и потихоньку начинают есть мясо.
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Ягуары живут в экопарке уже три года, но впервые привели потомство.
Там очень радуются такому пополнению и подбирают малышам имена.
В парке говорят, что у самки ягуара характер стал жестче. Она защищает своих детенышей и причет их от посторонних глаз, поэтому сейчас увидеть малышей сложно.