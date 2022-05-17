Местные коммунальщики устроили центр массовой эвакуации четвероногих.

В Днепре лечат более 600 животных, которых спасли из-под вражеских обстрелов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Местные коммунальщики устроили центр массовой эвакуации четвероногих. В основном те прибывают из Харьковщины, Донетчины и Луганщины.

Из шести сотен животных, вывезенных из зоны боевых действий, лишь в некоторых удалось установить владельцев, но большинство животных остались одинокими.

"Это животные, которых забрали из закрытого вольера, где были без еды, без воды. Некоторые животные сами приходили в подвал, где прятались люди. И бросить их там-это предательство. Поэтому их всех забрали, спасли", - говорят волонтеры.

Кроме всего, животные пережили нешуточный стресс, поэтому их восстановление нелегкое.

Лечить и кормить четвероногих помогают неравнодушные не только из Днепра, но и со всей Украины и из-за границы.

Если же владельцев животных не найдут, то спасенным животным будут искать новых хозяев. Полсотни песиков уже поехали в новые безопасные дома.

Как сообщал УНИАН, в Умани Черкасской области спасатели реанимировали кота, которого вытащили из горящей квартиры.

Вас также могут заинтересовать новости: