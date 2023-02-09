Площадь лесных пожаров в Чили уже достигла 300 тысяч гектар.

Лесные пожары в Чили уничтожили сотни домов и поставили под угрозу самого маленького в мире оленя.

По данным Reuters, лесные пожары в центральной части Чили уже унесли жизни 24 человек и множество домов. Вчера огонь распространился на новые районы, сжигая места обитания уязвимых лесных животных.

"Мы призываем всех, кто может, позаботиться о лесах, которые горят, а также о наших животных, образцах жизненной важности", - призвала менеджер центра реабилитации диких животных в Чильяне Валентина Аравена.

Как сообщается, пожары охватили более 300 тысяч гектаров. Власти заявили, что около 2180 человек получили ранения и 1180 домов были уничтожены.

Тем временем в реабилитационном центре ветеринары лечат ожоги у животных, пострадавших от огня, среди которых самый маленький олень в мире. Специалисты говорят, что это важные виды, которые помогают распространять семена.

"Мы пытаемся стабилизировать их (животных - УНИАН), лечить, облегчать боль от полученных ожогов и, в идеале, реабилитировать их, чтобы они могли вернуться в дикую природу", - сказала Аравена.

Смертоносный оползень в Перу

На днях в Перу после проливных дождей сошел гигантский оползень, похоронив под слоем земли сотни жилых домов.

Жертвами стихии стали до 40 человек, а момент схода оползня попал на видео.

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