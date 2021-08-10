Пловчиха заявила, что в последнее время заметила ощутимое ухудшение состояния воды в реке Вай, которой плавает уже 35 лет.

В Британии 9 августа Анджела Джонс устроила заплыв с гробом рекой Вай, большинство которой протекает по территории Уэльса. Таким способом женщина хочет привлечь внимание к проблеме загрязнения водоема.

Как пишет ВВС, женщина плавает по реке уже в течение 35 лет. За это она получила прозвище "Дикая женщина Вай".

Пловчиха заявила, что в последнее время заметила ощутимое ухудшение состояния воды в реке. Поэтому и решила устроить очередной заплыв с гробом. Женщина призывает власти больше штрафовать за загрязнение реки, а также усилить защиту всех водоемов.

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Местные власти уже отреагировали на акцию. В Уэльсе заявили, что потратили миллионы фунтов на улучшение качества воды в водоемах региона, и отметили, что в настоящее время 46% рек Уэльса находятся "в хорошем состоянии".

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Автор: Виктория Гордиенко