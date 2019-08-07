Некоторые виды животных могут исчезнуть: эксперт указала на угрозы от масштабных пожаров в Сибири

По словам эксперта, при горении лесов происходит масштабный выброс СО2, в результате усиливается парниковый эффект.

Масштабные лесные пожары в Сибири могут вызвать локальный парниковый эффект. Дым от них распространяется на огромные расстояния и уже дошел до Аляски.

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Об этом рассказала климатолог Светлана Бойченко, передает «Обозреватель». По ее словам, если бы ветер был в сторону Европы, дым достиг бы территории Украины.

Бойченко подчеркнула, что власть России пытается скрывать масштабы природного бедствия: "Когда смотришь новости, там главная проблема – Украина, а других вообще нет".

"Дым распространился в сторону Аляски. Это еще хорошо – синоптические условия так сложились, что воздушные массы относят туда загрязняющие вещества. Бывает, что Сибирь "дышит" и в сторону Европы, и мы бы эти загрязняющие вещества получили и на территории Украины до Карпат", – отметила эксперт.

"Мелкие частицы поднимаются воздушными массами, могут переноситься на далекие расстояния. Атмосфера вымывает их в виде дождя. Но это могут быть вредные "черные дожди". Такие дожди формируются после извержений вулканов и во время пожаров", – пояснила она.

По словам Клименко, при горении лесов происходит масштабный выброс СО2, в результате усиливается парниковый эффект.

"Выбросы парниковых газов в атмосферу происходят. Это антропогенное усиление парникового эффекта. По некоторым оценкам, такие пожары могут увеличивать уровень СО2 в приземной атмосфере локально на 8-10%. Это существенно. Но затем эти газы разносятся по всей планете", – рассказала она .

"Животные будут оставлять эти ареалы, кто-то успеет, частично погибнут. Некоторые виды мы, к сожалению, можем потерять", – отметила Клименко.

"Если бы пожары были в тропических лесах, масштабы поражения планеты были бы значительно большими. Воздушные массы разнесли бы по полушарии эти газы... Здесь будут локально поражены более высокие широты. Локальные выбросы углекислого газа могут приводить к повышению температуры. Такие эффекты происходят из-за масштабных пожаров лесов и извержений вулканов, когда в тропосфере выбрасываются парниковые газы и происходит повышение температуры до 2 градусов", – пояснила климатолог.