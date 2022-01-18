Пока животные буду подрастать и всячески радовать туристов.

В национальном парке на Закарпатье поселились около сотни благородных оленей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Их приобрел местный предприниматель: они были привезены из Новой Зеландии, Австрии, Англии и Венгрии. Все они не простые, а селекционно выведенные.

Пока животные буду подрастать и всячески радовать туристов, которые приедут на них взглянуть. Они пока ведут себя очень пугливо и осмотрительно, и практически не подпускают к себе людей.

Планируется, что после того, как животные достигнут трехлетнего возраста - их выпустят в окрестные леса, чтобы восстановить популяцию оленей в дикой природе.

Свою инициативу фермер объясняет тем, что за последнее время местная фауна оленей значительно сократилась из-за браконьеров, которые массово охотятся на оленей в горах.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области экологи поселили на заповедном острове стадо оленей. Трех оленей и трех ланей поселили на острове Ермаков в Дунайском биосферном заповеднике.

Вас также могут заинтересовать новости: