Тиса является крупнейшим левым притоком Дуная и охватывает Венгрию, Сербию, частично Украину и Румынию.

Вдоль реки Тиса и ее притоках с начала 2021 года обнаружили 42 стихийные свалки.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, цитирует Правительственный портал.

Читайте такжеЖивой щит: в израильском зоопарке взрослые слоны прикрывали собой детеныша от ракетных атак (видео)По его словам, "колоссального объема работ по недопущению повторения случаев загрязнения Тисы твердыми бытовыми отходами "оказалось недостаточно". Ситуация в корне не изменилась.

"После нынешних весенних паводков, по Тисе и ее притокам снова можно изучать современные потребительские привычки Закарпатья: пластиковые бутылки, пакеты, средства индивидуальной защиты – все эти отходы сформировали новые пробки. С начала года в бассейне реки Тиса уже было обнаружено 42 несанкционированных свалки", – рассказал министр.

Тиса является крупнейшим левым притоком Дуная и охватывает Венгрию, Сербию, частично Украину и Румынию. Закарпатье регулярно страдает от речных разливов. В 2020 году очередной паводок в регионе вызвал убытки на 125 миллионов гривень: пострадали дороги, электрокоммуникации, частные дома местных жителей.

Из-за засоренности реки Венгрия обустроила пункт со специальной техникой, которой вылавливает тысячи пластиковых бутылок. Отходы регулярно сбрасывают иностранные коммунальщики в сторону Венгрии, начиная с 2004 года. Больше всего мусора идет нижней частью Тисы из Закарпатья.

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Автор: Яна Ставская