Сделанные фотографии открывают новые возможности для изучения популяций этих животных.

Украинские исследовательницы Карина Вишнякова и Юля Иванчикова пополнили международный реестр горбатых китов уникальными фото.

Об этом сообщает Национальный арктический научный центр на Facebook-странице, публикуя некоторые из фотографий.

"Благодаря украинским ученым международный реестр горбатых китов в одном из районов Южного океана увеличился почти в 15 раз! Это открывает новые возможности по изучению популяций этих животных и путей их миграции для исследователей со всего мира", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в международной китовой базе HappyWhale было всего 15 китов горбачей, идентифицированных в акватории Южных Оркнейских островов. Благодаря непростой работе украинских биологов сейчас там уже 211 особей из этого района.

"По сути в этом регионе Южного океана существовало "белое пятно" по идентификации китов. Нам удалось собрать достаточное количество данных, чтобы это "пятно" закрыть", – отметили ученые.

Ученые более 3 месяцев работали в экспедиции в Южном океане на борту украинского траулера "Море Содружества". Они часами стояли на палубе и вглядывались в волны океана, чтобы "ловить" на фото китовые хвосты, имеющие уникальный узор. За экспедицию Юля и Карина собрали более 300 уникальных фотографий.

Читайте такжеБольшая редкость: возле станции "Академик Вернадский" увидели горбатых китов (фото)По этим данным уже есть первые существенные выводы. Оказалось, что около десятка китов из акватории Южных Оркнейских островов еще с 2006 года встречались у берегов Панамы и Бразилии. Это дает совершенно новые представления о миграции этих животных.

Ранее сообщалось, как возле украинской станции Вернадского у пингвинов вылупились первые птенцы.

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