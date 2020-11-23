Работники зоопарка Сиднея решили похвастаться новорожденными пингвиненками.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Семеро малышей один за другим появились на свет в течение последнего месяца. Самым молодым всего 2 недели и у них еще нет даже перышек, только сам пух. Ухаживает за птенцами целая команда. Они ежедневно следят чтобы здоровье и вес были в норме. Родители потомства - популярные в соцсети пара самцов Сфен и Мэджик.
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