На Филиппинах люди протестуют с требованиями ускорить утилизацию канадских отходов (видео)
15:20, 21 мая 2019Мусор
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В Маниле экологические активисты легли на асфальт, а на себя положили коробку с пластиковым мусором.
Десятки филиппинцев протестуют с требованием ускорить утилизацию канадских отходов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В Маниле экологические активисты легли на асфальт, а на себя положили коробку с пластиковым мусором. Именно такие отходы для дальнейшей переработки, согласно декларации, в 2013-2014 годах в Филиппины отправила Канада.
На самом деле, кроме пластиковых бутылок и пакетов, в более ста контейнерах оказалось основном бытовой мусор, газеты и подгузники
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