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На Филиппинах люди протестуют с требованиями ускорить утилизацию канадских отходов (видео)

15:20, 21 мая 2019
Мусор
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В Маниле экологические активисты легли на асфальт, а на себя положили коробку с пластиковым мусором. Именно такие отходы для дальнейшей переработки, согласно декларации, в 2013-2014 годах в Филиппины отправила Канада.

На самом деле, кроме пластиковых бутылок и пакетов, в более ста контейнерах оказалось основном бытовой мусор, газеты и подгузники

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