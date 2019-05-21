На Филиппинах люди протестуют с требованиями ускорить утилизацию канадских отходов (видео)

В Маниле экологические активисты легли на асфальт, а на себя положили коробку с пластиковым мусором.

Десятки филиппинцев протестуют с требованием ускорить утилизацию канадских отходов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В Маниле экологические активисты легли на асфальт, а на себя положили коробку с пластиковым мусором. Именно такие отходы для дальнейшей переработки, согласно декларации, в 2013-2014 годах в Филиппины отправила Канада.

На самом деле, кроме пластиковых бутылок и пакетов, в более ста контейнерах оказалось основном бытовой мусор, газеты и подгузники