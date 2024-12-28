Стая косаток час охотилась на сообразительного крилеида.

Во время работы в океане украинские полярники стали свидетелями невероятной истории о том, как стая косаток охотилась на тюленя-крилеида, а тот спрятался от них в трещине айсберга. Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре, который также обнародовал соответствующее видео.

Драйвер лодки, сисадмин 29-й УАЭ Александр Мацибура говорит, что участники экспедиции были недалеко от континента, когда увидели большой прямой спинной плавник.

"Подъехали на лодке ближе и услышали звук общения косаток. Их стая активно плавала вокруг айсберга. Сначала мы не поняли почему, а потом подняли дрон и увидели, что внутри ледника лежит тюлень", - рассказал он.

Всего косаток было пять: трое взрослых и двое маленьких. Полярники поняли, что они хотят поймать тюленя, но не могут достать остроумное животное. Несколько раз стая хищников совершала интересный маневр: отплывала от айсберга и чаилась. Однако как только крилеид выползал из трещины, косатки вновь быстро появлялись. Однако тюлень возвращался в укрытие.

"И так продолжалось около часа. В конце концов, косатки оставили попытки достать добычу и уплыли прочь. Таким хеппиендом для крилеида завершилась эта история", - говорят ученые.

Как отмечается, тюленю очень повезло, ведь прошлые экспедиции видели, что косаткам достаточно нескольких минут, чтобы поймать взрослого тюленя.

В центре добавили, что полярники сделали немало фото спинных плавников косаток, которые используют для идентификации этих животных. После обработки фотографии будут внесены в международную базу данных - украинские ученые в Антарктике уже несколько лет комплексно изучают китообразных.

"Наши ученые выполняют акустические исследования косаток в разных районах Антарктического полуострова. Сейчас уже накоплена важная информация о сезонном распределении и различных аспектах экологии этих животных, которые являются хищниками высокого уровня, а следовательно важными индикаторами состояния антарктических экосистем", - говорится в сообщении.

Всего в районе украинской полярной станции "Академик Вернадский", который находится на острове Галиндез, встречаются три из пяти экотипов косаток, обитающих в Южном океане: типа A, которые обычно питаются другими китообразными - прежде всего антарктическими полосатиками; типа B1, питающихся преимущественно ластоногими; типа B2, предпочитающих питаться пингвинами.

Ученые установили, что каждая семья косаток имеет тесные социальные связи, а также собственные охотничьи традиции, которые передаются из поколения в поколение.

Последние новости полярников

Как сообщал УНИАН, ранее украинских полярников преследовал морской леопард. Увидев в океане лодку с людьми, он начал ее преследовать и "гнал", пока та не причалила к суше. Ученые смогли зафиксировать на видео, как животное плывет за лодкой и почти "подрезает" ее в воде.

Также стало известно, что украинские полярники показали первых младенцев-пингвинов этого сезона. Сразу двух малышей-первенцев обнаружил биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко в одном гнезде, где появились первые яйца.

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