По данным Малеваного, во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов, как предполагается, с буксира «Аметист».

Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» скрывает факт утечки нефтепродуктов в акватории порта «Черноморск» (Одесская обл.).

Об этом в социальных сетях заявил руководитель Госэкоинспекции Андрей Малеваный, подчеркнув, что Администрация морпортов блокирует работу экологов.

В частности, по данным Малеваного, во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов, как предполагается, с буксира «Аметист».

«Об этом Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна была быть проинформирована АМПУ, согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами. Напомню, что с момента, когда были ликвидированы морские инспекции ГЭИ, наши сотрудники не имеют права заходить в портовую зону и целиком полагаются на добросовестность портовиков», - пояснил чиновник.

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Узнав о факте загрязнения акватории моря, экологи сделали запросы в АМПУ, в администрацию и капитану вышеназванного порта, а также - Государственной пограничной службе Украины.

АМПУ сообщила в Госинспекцию, что никаких нарушений не выявлено. Поэтому было принято решение при помощи пограничников подойти к причалу, возле которого находится «Аметист», со стороны моря.

«В результате наши сотрудники зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. То есть в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы!» - написал руководитель ведомства.

Отмечается, что инспекторы отобрали пробы воды в загрязненной акватории для лабораторного анализа. По его результатам будет рассчитан нанесенный ущерб. Также экологи намерены установить, кто является владельцем судна, с которого произошла утечка.

Госэкоинспеция проинформировала о факте сокрытия сведений о загрязнении моря работниками АМПУ в Одесскую областную прокуратуру и ГБР.

Также об уголовном преступлении (загрязнении моря) направлено сообщение в полицию.

Информация о затоплении судна "Аметист": что сообщали СМИ

Поздно вечером 25 ноября на некоторых Интернет-ресурсах появилась информация о том, что в акватории морского порта «Черноморск» тонет буксир «Аметист», который принадлежит казенному предприятию «Морская поисково-спасательная служба», и с его борта произошла утечка нефтепродуктов.

Утром в четверг, 26 ноября, в пресс-службе этого казенного предприятия корреспонденту УНИАН заявили, что «Аметист» не тонул, и никаких разливов нефтепродуктов не было.

Как пояснил представитель предприятия, морской буксир «Аметист» находится на этом месте несколько десятилетий, со времен СССР. Судно должно быть списано.

Также официально опровергли информацию о затоплении буксира в администрации порта «Черноморск».

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Автор: Лариса Козовая