В Одесской области из-за безответственного бизнеса погибли миллионы пчел

Фермер обвиняет пчеловодов, которые не закрыли насекомых в ульях.

В Болградском районе Одесской области погибли миллионы пчел. Пчеловоды убеждены, что все из-за яда, которым местный фермер обработал цветущие поля рапса. В агрофирме этого не отрицают.

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Пчеловод Михаил Томев говорит, обычно в солнечный день на пасеке слышен гул пчел. Впрочем, впервые за 30 лет, здесь тишина. Рассказывает, что погибли все пчелы, которые летали и приносили мед, передает ТСН.

Мертвых насекомых пасечники выносят из-под ульев ведрами. Это еще не конец беды. Пчелы, которые рождаются, до сих пор вылетают на погибель. Все происходит в разгар сезона, когда каждую неделю улей должен бы приносить до 30 килограммов меда. "В каждой семье погибло по 25 тысяч пчел. На 100 ульев - это 2,5 миллиона", - говорит пчеловод.

Всего на восьми пасеках пострадали до восьми сотен ульев. Причину долго искать не пришлось – это местный фермер обрабатывал поля. Как уже выяснила комиссия, посевы рапса опрыскивали ядом против насекомых. Он не запрещен, но использовать его можно только до или после цветения. "Они работали с этим токсичным препаратом. Фермер написал, что лечит свои растения. Но лечат фунгицидом, а он обрабатывал инсектицидом", - говорит сельский голова Васильевки Петр Бойчев.

По телефону председатель агропредприятия заявляет, что пчел ему жаль, но своей вины не видит, возмещать ущерб не собирается. Говорит, что пчеловодам нужно было закрыть насекомых в улье. "На растения напала капустная моль. Мы не можем работать с таким препаратом, который не затрагивает пчел. У нас 1350 пайщиков, если погибнут посевы, они потребуют с меня. Что я могу сделать, если пасечники не беспокоятся о своих пчелах - их надо было закрыть", - говорит фермер.

Убытки каждого из пчеловодов от нескольких сотен тысяч до миллиона гривен. Добиться их возмещения они будут пытаться через суд. Экологи говорят, что за вред окружающей среде фермеру может грозить уголовная ответственность. "Если пчелы гибнут, то это означает, что все краснокнижные пчелоподобные тоже погибают. Возможно, погибают какие-то виды растений, потому что не опылились. Эта цепочка может быт длинной", - пояснила адвокат София Шутяк.