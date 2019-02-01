Из-за снежной зимы на Днепропетровщине уменьшается популяция птиц

Еще одной причиной смертности птиц является их мощная энергоемкость.

В связи с холодами и снежными зимами на Днепропетровщине наблюдается уменьшение популяций почти всех видов птиц.

Об этом сегодня, 1 февраля, во время пресс-конференции в ИА «МОСТ-Днепр» рассказал доцент кафедры зоологии и экологии ДНУ им. А. Гончара, кандидат биологических наук Александр Пономаренко, передает" Днепроград.

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По его словам, еще три года назад смертность птиц была на низшем уровне. Но вследствие того, что зима стала более снежной, птицам труднее искать себе корм. Однако ничего аномального в уменьшении популяции нет. Оно наблюдается наплывами.

Еще одной причиной смертности птиц является их мощная энергоемкость.

«Птицам для полета нужно очень много энергии, которую они получают из пищи. Если, например, людям за сутки нужно употреблять 5% еды в отношении своего веса, то птицам – 50-60%. К сожалению, такого количества семян они не найдут под снегом», - отметил Александр Пономаренко.

Специалист отметил, что единственным выходом для сохранения популяции птиц есть кормушки с правильно подобранным кормом.

Несмотря на все, с началом весны популяции постепенно восстанавливаются. Некоторые птицы, например лебеди, утки, воробьи, могут восстанавливаться сами по себе, а краснокнижные птицы – канюки, орланы – нуждаются в человеческой помощи.