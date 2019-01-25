"Машины по выживанию": в парке США аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов (видео)
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, вмерзли в лед.
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Сотрудники полагают, что они погрузились в так называемую брумацию - состояние покоя у рептилий, при котором понижается температура тела и замедляется скорость обмена веществ.
В 2018 году, когда на восточном побережье США установилась морозная погода и температура воздуха падала до минус 30 градусов, аллигаторы из Shallotte River Swamp Park впервые погрузились в подледную спячку.
Видео было опубликовано в соцсетях и привлекло внимание тысяч любителей природы. Но беспокоиться о жизни и даже состоянии здоровья рептилий не нужно.
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты пояснили,что эти представители фауны являются настоящими «машинами по выживанию».