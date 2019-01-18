Контрабандные щеглы, которых перехватили в Борисполе, могли умереть из-за переполненных клеток (фото, видео)

В Минэкологии выяснили, что птицы были выловлены из дикой природы, в связи с чем было принято решение выпустить конфискованных щеглов на волю.

Погибшие щеглы, которых изъяли у контрабандиста в Борисполе, могли умереть из-за переполненных клеток.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила начальник управления биоразнообразия Министерства экологии Анна Богданович.

По ее данным когда птицы были у пограничников, Минэкологии изъяло одну партию птиц. В результате исследований они выяснили, что птицы были выловлены из дикой природы. В связи с этим было принято решение выпустить щеглов.

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Однако 67 птиц погибло. Это могло стать результатом переполненных клеток.

"67, по моему мнению, погибли от того, что были перезаполнен эти клетки. Поэтому они остались, как вещественное доказательство на таможне и будут должным образом представлены как факт. Кто будет наказан? По моему мнению, в первую очередь, были нарушены условия транспортировки птиц. Данных о сообщников нет", - сказала Анна Богданович.

Также она сообщает о том, что в момент выпуска птиц на свободу около 80% сразу вылетело. В клетках остались только те птицы. которые были мокрыми. Это связано с тем, что клетки были переполнены. Также известно, что эти щелчки является видом семьи вьюрковых и они охраняются Пермской конвенцией.

Напомним, пограничники в Борисполе не пропустили и изъяли живой груз в виде 1 тыс. 600 щеглов. Их пытались незаконно вывезти из Украины в Иорданию. С момента изъятия птицы находятся на территории конного клуба "Магнат", который находится под Киевом.