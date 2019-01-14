В музеях обнаружен новый вид акул - он уже вымер (фото)

Трудно сказать, где именно поймали музейные образцы, поскольку их нашли уже в крупных центрах торговли рыбой.

Ученые из США и Австралии обнаружили в музейных коллекциях новый вид серых акул — в дикой природе вид не встречался с 1930-х годов, так что, по мнению ученых, Carcharhinus obsolerus, или, как они ее называют, потерянная акула, уже могла вымереть.

Статья об исследовании опубликована в журнале PLOS ONE, передает N+1.

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Ученые сопоставили музейные образцы с четырьмя другими видами этого же рода и заключили, что морфологические отличия этих образцов, в частности, характеристики зубов, плавников и хрящевых скелетов, позволяют выделить их в отдельный вид.

Где могла обитать эта акула, не ясно: в частности, трудно сказать, где именно поймали музейные образцы, поскольку их нашли уже в крупных центрах торговли рыбой.

Авторы пишут, что в прибрежных экосистемах Юго-Восточной Азии, где предположительно обитает вид, идет крайне активный вылов акул, и с учетом того, что более 80 лет его никто не видел, "нужно срочно оценить риск его вымирания для Красной книги Международного союза охраны природы".

Ранее американские ученые открыли новый вид акул из семейства катрановых с необыкновенно большими "инопланетными" глазами.