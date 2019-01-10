В сети показали зимние фото животных из зоны отчуждения возле ЧАЭС (фоторепортаж)
05:11, 10 января 2019Спасение видов
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Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения показало животных из Чернобыльского заповедника.
Научные сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника провели зимнюю экспедицию по учету животных и птиц.
Об этом в Facebook 9 января сообщила пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.
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"[Исследователям] удалось заметить орлана-белосхвоста, две оленицы, дикого кабана, лошадей Пржевальского, которые паслись на зимней опушке, и лосиху, которая пристально присматривалась к непрошеных гостям, а также рысь, которая даже "помахала" лапкой нашим исследователям", – говорится в сообщении.
Агентство опубликовало фото Сергея Домашевского и Станислава Гуменюка.
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