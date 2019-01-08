На Буковине сотня лебедей-шипунов зимуют в водоеме, который не замерзает (видео)

Облюбовали птицы этот водоем не случайно, ведь благодаря теплым подводным источникам он не покрывается льдом даже при сильных морозах.

На Буковине около сотни лебедей-шипунов зимуют в водоеме, что не замерзает.

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Как говорится в сюжете ТСН, в селе Черторыя на озеро птицы слетелись с разных уголков Европы. Большинство имеют кольца-идентификаторы на лапах, по которым можно узнать о родине лебедя.

Облюбовали птицы этот водоем не случайно, ведь благодаря теплым подводным источникам он не покрывается льдом даже при сильных морозах.

Этой зимой здесь около сотни постояльцев. Кормят их экологи вместе с сельсоветом. Но люди, которые приезжают сюда сфотографироваться, часто привозят с собой хлеб и зерно. Специалисты же не советуют подкармливать лебедей хлебом, ведь их желудок плохо воспринимает такую пищу и из-за этого птицы могут даже погибнуть.

Как сообщал УНИАН, ранее на Хмельнитчине спасатели освободили семерых лебедей из нефтяной ловушки.