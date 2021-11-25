Россиянин не впервые рассказал о своих кулинарных вкусах, однако зоозащитников его поведение возмутило.

Российский ресторатор, президент холдинга Buldozer Group Александр Орлов оказался в центре скандала и нарвался на критику зоозащитников, похваставшись в соцсетях своими блюдами из собачьего мяса.

Видеоролик, на котором Орлов показывает блюда из собачьего мяса, опубликовала Ярослава Коба - основательница и руководительница общественной организации URSA, которая борется против жестокого обращения с животными.

Читайте такжеГастрономическая сторона Олимпиады: легко ли в Корее найти блюдо из собачатины (видео)На ролике ресторатор показал блюда своего ужина в корейском стиле. Компанию ему составил российский рэпер Джиган.

Орлов охотно показывал блюда из собачьего мяса своим фолловерам.

Кстати, ресторатор не впервые рассказал о своих кулинарных вкусах. В интервью Рамине Есхакзай он рассказывал, что любит корейскую и китайскую кухню, обожает блюда из собачьего и черепашьего мяса.

Зоозащитница напомнила, что Орлов успешно ведет бизнес в Украине и призвала бойкотировать его заведения.

"Рестораны Орлова есть в Киеве, это и Рыба Пила, и Queen Country Club, ESHAK, Frou Frou. Если что, деньги живодеру я больше не понесу, какой бы голодной ни была. Я не хочу, чтобы этот человек имел бизнес в моей стране, которая недавно приняла закон о предотвращении жестокого обращения и стремится к гуманности", — написала Коба.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в России начали официально продавать собачье мясо. В то же время фермеры столкнулись с возмущением зоозащитников.

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Автор: Марта Гичко