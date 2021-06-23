Уже в ближайшее время певица отправится в Харьков, Киев и Львов, чтобы подарить подарки всем, кто принесет на сортировочную станцию готовый к переработке мусор.

Реперша alyona alyona едет в автограф-тур по сортировочным станциям компании METRO в пяти городах Украины в рамках проекта "ЭКОномь Планету - сортируй мусор".

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции alyona alyona Всеукраинская ассоциация музыкальных событий, компания METRO и Программа содействия общественной активности "Присоединяйся!" (USAID/ENGAGE) подписали Меморандум о сотрудничестве.

"Я счастлива, потому что я смогу покататься по городам Украины и рассказать о такой классной, мощной, всеукраинской инициативе. Сейчас настало время, когда наша страна не просто интересуется, что происходит в экологическом плане, а уже частично готова. Именно поколение Z это уже осознало!", - сказала она.

По словам певицы, первым шагом в борьбе с этой проблемой является призыв сортировать мусор, и для этого уже созданы и создаются новые пункты. Вторым шагом станет осознание граждан, что для того, чтобы мусора стало меньше, нужно переходить от одноразовой упаковки к использованию многоразовой.

"Младшее поколение может смотреть на нас, брать пример и понимать, что мусор не исчезает бесследно, он куда-то девается, и чем больше мы его производим, тем больше его будет у нас", - добавила она.

Директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связям с общественностью "METRO Кеш энд Керри Украина" Олеся Оленицкая отметила, что компания продолжит открывать новые сортировочные станции, для того чтобы привлекать внимание своих покупателей и украинцев в целом.

"Компания METRO реализует в Украине программу устойчивого развития, и все наши инициативы направлены на уменьшение вредного влияния ритейла на будущие поколения. Аlyona alyonа - это лидер, на которую обращает внимание молодежь, и молодое поколение должно менять свою осознанность и обращать внимание на такую проблему", - сказала она.

Таким образом, alyona alyona проведет автограф-тур: 23 июня – в городе Харьков (ул. Кольцевой путь, 8, пгт Малая Даниловка), 29 июня – в Киеве (ул. Петра Григоренко, 43), 17 июля – во Львове (ул. Джорджа Вашингтона, 8-Г). Кроме того, артистка приедет в Николаев (ул. Героев Украины, 9-Д) и село Лиманку (проспект Маршала Жукова, 101-M) Одесской области – точная дата будет сообщена позже.

На встрече с репершей можно будет получить крутые экоподарки, а также автографы и фото с alyona alyona. Для этого нужно принести на сортировочную станцию 1 кг готового к переработке мусора как минимум двух фракций (стекло, бумага, пластик, металл, тетрапак).

Встречи будут проходить на сортировочных станциях METRO Waste Collection Point. Сеть открыла свой первый пункт сортировки еще в 2018 году в Киеве. Сейчас же станции есть в семи украинских городах.

За три года по всей Украине в 11 пунктах приема сырья компания собрала и отправила на переработку 10 тысяч куб. м мусора, что равняется 1200 тоннам.

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Автор: Иван Бойко