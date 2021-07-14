Впервые за годы независимости в реку Днепр для размножения запустят сразу три вида краснокнижных рыб.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в своем Telegram-канале.
По его словам, Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства ежегодно зарыбливает воды Днепра осетровыми рыбами, но сейчас выпустят более 1,3 млн рыб трех краснокнижных видов.
"В том числе и севрюгу, которую с икринки вырастили специалисты Днепровского осетрового рыбовоспроизводственного завода имени академика Артющика", – отметил министр.
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Он сообщил, что до конца июля в воды Днепра в Херсонской области заселят 1,1 млн стерляди, 150 тыс. русского осетра и 50 тыс. севрюги, которые были традиционными видами в Днепре во времена киевских князей.
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