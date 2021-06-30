Причиной гибели рыбы могут быть природные факторы – снижение содержания растворенного кислорода в воде в результате размножения, цветения и гниения водорослей.

В Одесской области на Хаджибейском лимане наблюдается массовый замор рыбы.

Как сообщили журналистам в Черноморском рыбоохранном патруле, 29 июня сотрудники патруля совместно с экологической инспекцией зафиксировали на указанном лимане гибель рыбы. В частности, гибель карпа, пиленгаса и молодого бычка выявлена в районе села Богнатово Ивановской ОТГ.

Участок, на котором зафиксировано заморное явление, составляет примерно 3 км. На поверхности воды наблюдаются большие скопления водорослей, в результате чего образовалась зеленая пленка.

«У воды ощущается резкий запах сероводорода», - сообщили в патруле.

По предварительным выводам, причиной гибели рыбы могут быть природные факторы – снижение содержания растворенного кислорода в воде в результате размножения, цветения и гниения водорослей.

В местах гибели рыбы представителями экологической службы отобраны пробы воды на лабораторные исследования и установления причины гибели рыбы. Путем опроса местного населения установлено, что каких-либо фактов загрязнения водоема ядовитыми веществами, возможные сбросы сточных вод или отходов люди не наблюдали.

На прошлой неделе очевидцы заявили, что на Хаджибейском лимане (Одесская обл.) наблюдается массовый мор креветки. Слой мертвых ракообразных, оказавшихся на берегу, достигал 15-20 см.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая