Минэкологии предложило изменить порядок госмониторинга состояния атмосферного воздуха

Запуск системы мониторинга обеспечит оперативный сбор информации и оценку информации о состоянии атмосферного воздуха.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины подготовило проект постановления Кабинета министров, согласно которому будет утвержден порядок осуществления государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба министерства.

Министр экологии Остап Семерак считает, что сегодня существует необходимость в реформировании действующей системы мониторинга атмосферного воздуха, поскольку она не позволяет в полной мере получать оперативную информацию о концентрации загрязнения веществ и принимать оперативные меры реагирования.

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«В Украине эта проблема крайне актуальна и даже не требует дополнительной аргументации. Внедрение системы мониторинга обеспечит право украинцев на получение информации о состоянии окружающей природной среды. Кроме того, она даст возможность гражданам участвовать в разработке и формировании политики по улучшению мониторинга», - цитирует Семерака пресс-служба министерства.

По его словам, новая система базируется на имплементации стандарта и модели Евросоюза и является выполнением Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Сейчас проект постановления направлен на согласование в другие органы центральной власти.

«Министр также подчеркнул, что запуск системы мониторинга обеспечит оперативный сбор информации и оценку информации о состоянии атмосферного воздуха, а это даст возможность для принятия эффективных управленческих решений и обеспечения контроля. Кроме того, предусмотрена разработка планов улучшения качества атмосферного воздуха на основе анализа показателей его состояния», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, реформа в сфере управления отходами предусматривает создание в 2019 году единого органа исполнительной власти, который будет регулировать сферу управления отходами и создания надлежащей структуры для обращения с ними.