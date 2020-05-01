Огонь уничтожил около 5% заповедника в Чернобыльской зоне
Во время пожаров в зоне отчуждения пострадало примерно 5% территории Чернобыльского заповедника.
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Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.
«По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части Заповедника, что составляет около 5 % территории Заповедника. Из них примерно 35 % − леса, 55 % − залежи, 10 % − водно-болотные угодья», − отметил директор Чернобыльский радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко.
По словам ученого Дениса Вишневского, животные крупных и средних размеров и птицы избежали огня, однако больше всего пострадали маленькие представители фауны: мышевидные грызуны, амфибии, рептилии, насекомые. Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определенные растительные группировки.
Учитывая, что 95 % территории Чернобыльского заповедника не повреждено огнем, то копытные и травоядные животные нашли корма здесь.
Однако, на некоторых территориях из-за пожаров ограничена и местами отсутствует кормовая база для животных. Поэтому сотрудники заповедника и волонтеры-зоозащитники взялись за временную подкормку животных в зоне вокруг пожарищ, чтобы компенсировать потерю их кормовых угодий.
Как сообщал УНИАН, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается ликвидация лесных пожаров.