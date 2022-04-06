Ветеринары призывают владельцев регистрировать своих любимцев.

Из-за войны тысячи домашних любимцев остлись без дома или потерялись, и теперь их спасти пытаются волонтеры и зоозащитники.

Чтобы найти животных было легче, ветеринары призывают владельцев регистрировать своих любимцев. В некоторых регионах Украины спрос на чипирование вырос в десятки раз, говорится в сюжете ТСН.

"Этого пса волонтеры нашли прямо на трассе, без никого, без ничего. А пекинеса просто оставили привязанным на вокзале. Без чипа была каждая из них, а теперь они уже чипированы", – рассказывает новая владелица спасенных песиков Анжела Леско.

Собачек женщина взяла во львовском приюте, куда постоянно привозят брошенных животных – всего 1700 собак и кошек, из них единицы с чипом, а, следовательно, официально зарегистрированы на владельцев.

"Чипированные были, но они приезжали из других городов – из Киев, из Николаева, которых там просто нашли на улицах. Там мы даже нашли двух владельцев, но они отказались от своих животных", – рассказал руководитель Дома спасенных животных Орест Залипский.

Также десятки брошенных животных сейчас находятся в Днепропетровском зооконтроле – сюда животных привозят из всех соседних областей. В Днепре регистрация четвероногих действует уже пять лет – обязательна для собак и рекомендована для кошек, однако до войны люди пренебрегали этими правилами. Впрочем, за последний месяц здесь зарегистрировали больше животных, чем во все предыдущие годы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине заработал полезный приложение для владельцев потерянных животных.