Приложение доступно для пользователей iOS и Android.

В Украине заработало новое приложение Petsi, главная цель создания которого – спасти как можно больше жизней в это непростое время, в частности домашних любимцев.

Интернет переполнен трогательными историями о брошенных или потерянных животных, в основном котов и собак. Из-за чего очень сложно найти необходимую информацию о том или ином животном, или вообще фильтровать его.

В приложении Pepsi содержится уже отфильтрованная справка и фото потерянных/найденных животных. Также, если вы увидели на улице явно потерянное животное, то через приложение можно закинуть фото и таким образом помочь тем, кто ищет своего любимца.

Приложение доступно для пользователей iOS и Android. Совместными усилиями авторы и по совместительству волонтеры из UAnimals хотят спасти максимум жизней домашних любимцев.

Ранее УНИАН рассказывал о зоопарке под Киевом, который более месяца провел в оккупации. Все это время зоопарк с 350 животными оставался без еды, света, газа, электричества и связи.

В этих сложных условиях там даже родилось несколько животных, среди которых – меленький Зебренок, которого назвали Маленький Зе.

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