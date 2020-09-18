Политические эксперты считают, что псевдо-экологические активисты не затрагивают проблемы, на которых нельзя заработать.

Политики и псевдо-экологические активисты не требуют решения проблем, на которых нельзя попиариться и заработать накануне выборов.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Вопросов экологических масса, у нас нет ни одной экологической сферы, где все было бы хорошо. Выбирая ту или иную тему, активисты хорошо разбираются, где именно можно пропиариться и оказать давление на политиков, на органы государственной власти, на предприятия», - сказал он.

По его словам, есть идейные активисты, которые проводят акции, а есть проплаченные. За последними обычно нет никаких достижений.

«Часть экологических активистов – это банальные «заробитчане». Нужно смотреть, как долго они занимаются этими экологическими проблемами, чего они достигли, нет ли за ними какого-то коррупционного шлейфа шантажа и сговора с бизнесом», - пояснил политолог.

По мнению Бортника, у настоящих экологических активистов просто не хватает сил и ресурсов проводить акции протеста на все значимые в экологии проблемы, потому что таковых проблем слишком много.

«У нас серый воздух, земля, вода – все грязное, у нас банально не хватает сил активистов, которые бы охватили все критические темы», - добавил эксперт.

Политолог Владимир Фесенко считает, что настоящие экологические активисты обращают внимание общественности на те или иные проблемы в экологии. Но политики накануне выборов обходят эти вопросы стороной, если понимают, что они не принесут политических дивидендов.

«Активисты есть и обращают внимание, но для политики с ее полит-технологическими законами это не значимо, потому что для широкой массы избирателей тема экологии не находится в первоочередном списке, который их волнует. Для политиков экология – не главная тема потому, что они изучают общественное мнение, и выясняется, что в большинстве случаев экологическая проблематика находится на 5-7 месте среди тем, которые волнуют людей. Их волнует коммуналка, низкий уровень доходов, транспортная проблема, плохие дороги, отсутствие больниц и школ», - сказал Фесенко.

По словам политолога, экологическая повестка дня в предвыборный период актуальна только в некоторых промышленных городах Украины, где есть крупные предприятия.

«В ряде городов – да, экология входит в первую пятерку. В большинстве – нет. Там, где крупные промышленные предприятия. Это промышленные города Запорожье, Мариуполь, Кривой Рог. Но, ни в одном из этих городов не было примера победы экологического кандидата», - отметил эксперт.

Фесенко сомневается, что предвыборная программа кандидатов с экологической тематикой будет иметь успех у избирателей.

«Шансов никаких, даже на выход во второй тур. На местных выборах экологическая тема может сыграть лишь частично, только там, где очень острые проблемы с экологией. По Киеву, например, экологическая тема победы не принесет. Это одна из значимых проблем, но далеко не главная», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что в Черном море к 2050 году будет больше пластика, чем рыбы, при этом засорение моря начинается с рек.

По его словам, берег Днепра крайне засорен пластиковыми бутылками, пакетами и остатками одежды. Отходы сбрасываются прямо на берег главной водной артерии страны. Особенно угрожающими являются масштабы засорения трансграничных рек. После наводнений на Закарпатье тонны отходов, большинство из которых пластик, через реку Тиса попадают в ЕС. В этом году, после обследования побережья, только в бассейне Тисы было выявлено 45 несанкционированных свалок.

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Автор: УНИАН