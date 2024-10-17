Несколько пляжей Сиднея пришлось закрыть из-за тысячи черных шариков, которые появились на берегу в течение нескольких дней.

В Сиднее пришлось закрыть семь пляжей на восточном побережье, в частности популярную туристическую достопримечательность Бонди-бич, из-за тысячи загадочных смоляных шариков, которые выбросило на берег в течение последних дней, заявляют журналисты.

Сообщается, что эти шарики образуются при контакте нефти с мусором и водой. Часто это происходит в результате разлива или просачивания нефти. однако власти сразу заявили, что не знают, откуда они берутся, пишет Sky News.

"Безопасность жителей - наш главный приоритет", - заявил мэр Рэндвика (пригорода Сиднея) Дилан Паркер.

Видео дня

Из-за этого и было принято решение о закрытии данных пляжей, чтобы безопасно собрать и утилизировать эти шарики. Он также отметил:

"Если они сделаны из нефти, то могут быть канцерогенными. Мы настоятельно рекомендуем людям не прикасаться к ним".

Сообщается, что только в Сиднее более 100 пляжей, которые расположены вдоль океанского побережья. Они известны во всем мире и привлекают миллионы туристов и местных жителей каждый год, но из-за подобных угроз количество путешественников и отдыхающих на берегу, может сократиться.

Другие находки на разных пляжах мира

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе Черное море стало красным: от купания лучше воздержаться. Во всем оказались виноваты одноклеточные фотосинтезирующие водоросли.

Кроме того, испанские пляжи заполонили "медузы-яичницы". Туристов из-за этого просят быть осторожными.

Вас также могут заинтересовать новости: