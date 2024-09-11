Возможны аллергии при купании и отравления при потреблении морепродуктов.

Черное море на побережье Одессы после недавнего ливня приобрело красный-кирпичный цвет - экологи говорят, что это из-за развития фитопланктона - водорослей. От купания лучше воздержаться. Соответствующие фото обнародовал глава общественной экологической организации "Зеленый Лист" Владислав Балинский.

"Это красный прилив в Одессе. Явление вызвано бурным ростом одноклеточных фотосинтезирующих водорослей динофлагеллят - преимущественно с численностью Lingylodinium polyedra", - утверждает он.

По его словам, из-за этого сейчас в морской воде - токсины, возможны аллергии при купании и отравления при потреблении морепродуктов. Эколог уточняет, что есть опасность массовых заморных процессов. Также наблюдается такое явление как яркая биолюминисценция (свечение живых организмов).

Видео дня

"Причина - загрязнение морской воды биогенами и опреснение, долгосрочное влияние каховской диверсии на токсичные цветения - тоже надо изучать", - отмечает Балинский.

Также в социальных сетях местные жители обнародовали видео, а котором зафиксировано, что на побережье одного из центральных пляжей города после ливня - много мертвых крыс.

Непогода в Одессе 4 сентября - детали

В Одессе дождь, который начался еще 4 сентября, ночью перешел в ливень, который превратил улицы в реки и подтопил дома - выпало почти 70% от месячной нормы осадков. По словам мэра города Геннадия Труханова, город пережил тяжелую ночь. В течение ночи были привлечены все мощности коммунальных предприятий города, чтобы минимизировать последствия непогоды. Был затруднен проезд транспорта в районе Пересыпского моста, проезда не было на улицах Щеголева, Одария и переулке Ширяевский и тому подобное.

Сотрудники ГСЧС изъяли 15 легковых автомобилей и 3 микроавтобуса из подтопленных участков, была оказана помощь 35 лицам. Также подтопили определенные дома, из одного из них эвакуировали ребенка, в другом месте спасатели транспортировали больную гражданку с подтопленного участка в городскую инфекционную клиническую больницу.

В соцсетях люди делились видео, на которых зафиксировано, как улицы в Одессе превратились в реки, машины затоплены почти по крыши, а некоторые из них буквально сносит течением.

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