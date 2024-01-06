Сейчас вылупились почти 16% от общего количества отложенных яиц.

На острове Галиндез украинский биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко насчитал уже более 750 птенцов субантарктических пингвинов.

"Это почти 16% от общего количества отложенных яиц, поэтому пока рано говорить о настоящем бэби-буме. Он, по расчету ученого, начнется в середине января, когда количество малышей должно резко возрасти. Среди пингвинят есть совсем крохи, а есть такие, что изрядно подросли и догоняют по размерам родителей", - сообщает Национальный антарктический научный центр.

Как отмечается, сейчас на острове шесть взрослых птенцов. Это те, которые вылупились из первых яиц, отложенных в начале ноября. По словам Ткаченко, совсем скоро они перейдут в "ясли".

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Другие же пингвинята еще несколько недель будут оставаться в гнездах под постоянной опекой кого-то из родителей.

Другие новости о пингвинах

В конце декабря сообщалось, что возле станции украинской антарктической станции "Академик Вернадский" появились первые птенцы субантарктических пингвинов. В начале ноября около станции пингвины отложили 11 яиц.

Также мы рассказывали, что сотни пингвинов "оккупировали" рабочее пространство украинских полярников-метеорологов - метеоплощадку с различными приборами.

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