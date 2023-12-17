Настоящий бэби-бум здесь ожидают ближе к Новому году.

Возле станции украинской антарктической станции "Академик Вернадский" появились первые птенцы субантарктических пингвинов. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Они сейчас в сереньком пушке, очень смешные и неуклюжие, прячутся под родителей, но активно оттуда пищат", – рассказывают о новых соседях украинские полярники.

Отмечается, что это лишь самые первые "ласточки". В начале ноября вблизи станции пингвины отложили 11 яиц, из которых теперь родилось 8 малышей. Остальные тоже должны проклюнуться в скором времени. Но настоящий "бэби-бум" только впереди.

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Всего вокруг станции сейчас гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов - более 5,3 тыс. Биолог Вадим Ткаченко насчитал в их гнездах около 4,8 тысяч яиц.

"Конечно, успешность вылупления будет зависеть от различных факторов, в частности, количества снега и активности хищников, но предполагаем, что на Новый год возле "Вернадского" будет оооочень много пингвинов и пингвинят", – говорят ученые.

Кстати, в комментариях под публикацией полярников люди не скрывают восторга от "украинских" пингвинят.

Научная станция "Академик Вернадский" - последние новости

Как писал УНИАН, недавно украинские полярники зафиксировали резкий рост содержания хлорофилла в океане у острова Галиндез. Проще говоря, океан возле Антарктиды "зацветает". Исследователи считают, что это может быть связано с глобальным потеплением.

Также мы рассказывали, что сотни пингвинов "оккупировали" рабочее пространство украинских полярников-метеорологов - метеоплощадку с различными приборами. Больше всего птицам пришлись по вкусу осадкомер и актинометрический комплекс, который измеряет уровень солнечной радиации.

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