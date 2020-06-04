Озвучены масштабы уничтожения леса из-за добычи янтаря

В Украине в регионе добычи янтаря давно наступил экологический кризис.

6 тысяч потерянных гектаров леса – такой масштаб экологического бедствия называют суммарно работники Волынского, Житомирского, Киевского и Ривненского областных управлений лесного и охотничьего хозяйства.

Об этом сообщает в своем материале "Украина беспомощна против "янтарной мафии" сайт телеканала 24.

По словам экологов, в регионе добычи янтаря уже давно наступил экологический кризис, который государство все еще не начало решать.

"Проблема в том, что нелегальные копатели не соблюдают элементарных правил и технологий, вымывая янтарь мотопомпами, что приводит к разрушению дренажных каналов подземных вод", – говорит в материале эколог Петр Тестов.

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"Там есть такие земли, – продолжает он, – где вообще нельзя проводить никакую добычу, даже легальную, а не то что нелегальную, поскольку популяция и биологическое многообразие в таких лесах появится теперь не раньше, чем через сто лет".

Опыт соседней Польши, где политики вовремя спохватились и приняли ряд законов о янтарной добыче, показывает: чем раньше начнется рекультивация территорий, тем больше шансов на их полноценное восстановление, говорится в материале.

Согласно исследованию аналитического центра "Агентство журналистики данных", нелегальная добыча повредила территории примерно в 5 тысяч гектаров. Часть из них находятся в природно-заповедном фонде. После добычи янтаря санкционированным, карьерным способом до возможности повторного насаждения леса должно пройти примерно 4-5 лет. То есть вред для окружающей среды, но он может быть минимизирован. В случае нелегальной добычи трудно спрогнозировать, за сколько территория восстановится. Очень тяжело – это может быть и 5, и 10 лет.

Вообще для украинских политиков типично замалчивать экологические проблемы. Такой подход еще с советских времен – достаточно вспомнить чернобыльскую трагедию 1986 года, когда власти до последнего не говорили народу правду и сдались только под давлением мировой общественности. Да и то лишь частично, потому что всей информации об аварии на ЧАЭС так и не рассказали, говорится в материале.

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