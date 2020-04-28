Над Арктикой затянулась крупнейшая озоновая дыра: произошло ли это из-за карантина

Озоновая дыра была размером, как три Гренландии.

Озоновая дыра, которая образовалась над центральной частью Арктики в начале весны и впоследствии стала крупнейшей озоновой дырой, исчезла, а озоновый слой восстановился.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Службу мониторинга атмосферы Коперника.

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Ученые заявили, что дыра появилась не из-за деятельности людей, а из-за сильного полярного вихря над Арктикой с холодными воздушными массами. Из-за большего чем обычно количества холодного воздуха начали образовываться перламутровые облака, с которыми озон вступает в реакцию с хлором и бромом и в итоге разрушается.

По словам ученых, исчезновение дыры тоже не связано с ограничениями из-за COVID-19, а связано именно с ветрами.



Как сообщал ранее УНИАН, площадь дыры над Арктикой составляла около 6 млн кв/км, это территория в три Гренландии.

Озоновый слой сдерживает ультрафиолетовое излучение, которое вредно для людей и животных, также радиация нагревает мировой океан, увеличивая смертность морских существ и растений.

Озоновые дыры начали регулярно появляться вследствие деятельности человека, в частности активного использования хлорфторуглеводорода. Его производство запрещено Монреальским протоколом по защите озонового слоя Земли.