Над Арктикой впервые образовалась озоновая дыра размером как три Гренландии

Озоновые дыры более характерные для Южного полушария, там они регулярно образуются над Антарктидой.

Над центральной частью Арктики впервые образовалась озоновая дыра - концентрация озона там снизилась на 90%.

Об этом сообщает Nature со ссылкой на Немецкий аэрокосмический центр в Оберпфаффенхофене и свидетельствуют данные портала NASA Ozone Watch, передает Громадське.

Площадь дыры над Арктикой составляет около 6 миллионов квадратных километров, это территория как три Гренландии.

Озоновые дыры более характерные для Южного полушария, там они регулярно образуются над Антарктидой, однако в Северном полушарии за умеренные температуры это происходит редко.

На высоте 18 километров ученые зафиксировали падение концентрации озона на 90%. Как отмечает Мартин Дамериас из Немецкого аэрокосмического центра, это можно назвать первым появлением полноценной озоновой дыры над Арктикой.

Причина образования дыры - из-за сильных ветров в Арктике задержался "полярный вихрь" с холодными воздушными массами. Из-за большего чем обычно количества холодного воздуха начали образовываться перламутровые облака, на которых озон вступает в реакцию с хлором и бромом и в итоге разрушается.

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Ученые ожидают, что с приходом весны и теплого воздуха озоновая дыра затянется и не будет представлять опасности. Однако есть небольшая вероятность, что она переместится в сторону низких широт, где проживают люди. Тогда местному населению придется позаботиться о защите кожи от ультрафиолетового излучения.

Озоновая дыра - значительное падение концентрации озона в озоновом слое планеты, который сдерживает ультрафиолетовое излучение. В случае уменьшения концентрации озона вредное излучение может навредить людям и животным, также радиация нагревает мировой океан, увеличивая смертность морских существ и растений.

Озоновые дыры начали регулярно появляться в результате антропогенного воздействия (вследствие деятельности человека), в частности активного использования хлорфторуглеродов. Их производство запрещено Монреальским протоколом по защите озонового слоя Земли.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые из Массачусетского технологического института заявили о том, что выбросы газов, которые разрушают озоновый слой, оказались выше, чем предполагалось. В частности, были зафиксированы выбросы хлорфторуглеродов (ХФУ), использование которых было запрещено Монреальским протоколом.