На пяти пляжах Одессы вода не соответствует нормам

Анализ проб морской воды проводился в период с 19 по 25 июня.

В Одессе вода на пяти пляжах не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Всего было исследовано 93 пробы морской воды.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного лабораторного центра Минздрава.

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Таким образом, морская вода не соответствует требованиям 13 проб на пляжах Одессы, а именно: на 13 ст. В. Фонтана, 16 ст. В. Фонтана, 10 ст. В. Фонтана, Аркадия и Дельфин. Однако санитарно-химические показатели соответствовали гигиеническим требованиям после исследования 9 проб.

Анализ проб морской воды проводился в период с 19 по 25 июня в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и на пляжах Одесской области. В частности, в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах.

Напомним, в Минздраве заявили, что главной рекомендацией относительно карантинных ограничений на пляже является соблюдение социальной дистанции.

Также ранее сообщалось, что одесские пляжи усиленно проверяются на соблюдение требований карантина с 22 июня.

Кроме того, в Киеве открыли 12 пляжей для отдыха и купания после нескольких переносов из-за сложной эпидемической ситуации.

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