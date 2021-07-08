На пляжах Одессы появились полчища божьих коровок, которые заполонили собой весь морской берег.
Об этом сообщила Катерина Гончар в группе Travel Mama на Facebook.
Женщина отметила, что жуки замечены на известном пляже "Дельфин".
"В Одессе на пляже. Атака божьих коровок», - говорится в комментарии к видео.
В комментариях пользователи отметили, что эти жуки кусаются и, если они атакуют пляж, значит едят какую-то живность.
Божья коровка - это опасный вредитель. Она уничтожает не только вредных насекомых, но и полезных. Более того, подобно колорадскому жуку, она может повреждать картофель, плодовые деревья и даже кусать людей.
Стоит отметить, что этот вид жуков в больших количествах поедают тлю и клещей, также они питаются мелкими гусеницами, яйцами бабочек и куколками других насекомых.
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