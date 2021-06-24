Животные нежатся на пляже и раздражают местных собак.

В Чили более трех сотен морских львов заполонили местное побережье.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Животные целой стаей нежатся на пляже, гуляют между припаркованных там автомобилей и раздражают местных собак.

«У зоологов есть две версии такого необычного бума морских львов на побережье Чили. Первая – то, что они спасаются от косаток, которые на них охотятся, вторая – это штормовой ветер», – говорится в сюжете.

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Автор: Катерина Шварц