В Чили более трех сотен морских львов заполонили местное побережье.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Животные целой стаей нежатся на пляже, гуляют между припаркованных там автомобилей и раздражают местных собак.
«У зоологов есть две версии такого необычного бума морских львов на побережье Чили. Первая – то, что они спасаются от косаток, которые на них охотятся, вторая – это штормовой ветер», – говорится в сюжете.
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