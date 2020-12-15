Личности злоумышленников еще не установлены.

Госэкоинспекция Полесского округа выявила масштабную вырубку леса на территории Бабичовского сельского совета в Житомирской области.

Как сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины, убытки от нарушения составили 6,3 млн грн.

"Личности злоумышленников не установлены. Учитывая, что нарушение имеет признаки уголовного, ГЭИ направила материалы проверки в правоохранительные органы, которые и будут искать нарушителей", - сказал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

По словам председателя ГЭИ, лица, совершившие преступление, будут возмещать убытки, причиненные окружающей среде, и нести уголовную ответственность. "За такую вырубки браконьеры, кроме уплаты всей суммы убытков, также будут нести ответственность согласно статье 246 Уголовного кодекса, предусматривающей штраф за нарушения на сумму от 17 до 25,5 тыс. гривен или ограничение либо лишение свободы на срок до трех лет" , - добавил Малеваный.

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Автор: Юлия Петриченко