В Винницкой области семья приютила у себя дома лебедя и двух аистов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеСреди ветвей самой популярной елки США нашли совенка (видео)
Пернатых приютила у себя семья Диденко из Казатина. Сначала в подворье появился аист, который отбился от стаи и скитался огородами. Так же бродил по деревням и лебедь.
Аистов назвали Буслик и Малый, а Лебедь получил имя - Гоша.
Ухаживают за питомцами всей семьей. Птичек кормят морской рыбой. Пернатых поселили в теплом хлеву на сене. Когда весть о птичьем приюте разлетелась по деревне, семье Диденко принесли еще и молодого лебедя, отбившегося от стаи.
Весной птиц планируют выпустить на волю.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Ушла по-английски: от одесских экологов сбежала барсучиха, которую выхаживали в искусственной норе
- Сюжет для фильма: в Индии одинокий тигр прошел тысячи километров в поисках самки (фото)
- В США сфотографировали морскую выдру с большой акулой в лапах (фото)
- В Кении "чипировали" единственного в мире белого жирафа
- На озере Караколь в Казахстане остановились более тысячи фламинго (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram