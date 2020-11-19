Семья дала приют двум аистам и лебедю.

В Винницкой области семья приютила у себя дома лебедя и двух аистов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Пернатых приютила у себя семья Диденко из Казатина. Сначала в подворье появился аист, который отбился от стаи и скитался огородами. Так же бродил по деревням и лебедь.

Аистов назвали Буслик и Малый, а Лебедь получил имя - Гоша.

Ухаживают за питомцами всей семьей. Птичек кормят морской рыбой. Пернатых поселили в теплом хлеву на сене. Когда весть о птичьем приюте разлетелась по деревне, семье Диденко принесли еще и молодого лебедя, отбившегося от стаи.

Весной птиц планируют выпустить на волю.

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Автор: УНИАН