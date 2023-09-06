Большие стаи цапель тусуются в заповеднике в поисках пищи, но им очень мешает война.

В заповедник на Одесскую область пришли великолепные цапли, которых удалось запечатлеть местным экологам.

Как сообщили в администрации национального природного парка "Тузловские лиманы", в начале сентября наблюдается активная миграция птиц.

"И среди них много цапель. Особенно выделяются большие белые цапли. Целый день они заняты поиском еды. Их можно видеть на воде при охоте на рыбу и на суше в поисках насекомых и ящериц и возле камыша в поисках лягушек. Но наступает вечер, около 20.00 они вместе занимают свои места в кронах деревьев на побережье моря", - рассказывают экологи.

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Отмечается, что таким образом цапли отдыхают до рассвета. Однако, когда раздаются ночные, или рассветные мощные "шумы от войны", чувствительные птицы мгновенно разлетаются. Кое-кто из них возвращается в завершение ночевки, а кое-кто уже начинает сходить искать места для охоты.

Также в администрации заповедника рассказали, что в "Тузловских лиманах" сейчас есть экзотические рыжие цапли.

"Они в нацпарке встречаются только на весеннем и осеннем миграционных пролетах. Невероятные существа останавливаются у нас на отдых и в поисках пищи. Утром уже ощущается реальное дыхание осени и мигрирующих птиц становится все больше и больше. И многие из них летят к нам из "оркостана" (РФ – УНИАН). Но когда раздаются взрывы, птицы мгновенно разлетаются", - отмечают экологи.

Некоторые рыжие цапли возвращается, а определенная часть от испуга покидает заповедник и ищет другие места, подальше от войны. Специалисты зафиксировали молодых рыжих цапель, которые летят в Африку, а за ними стоят большие белые цапли.

"Надеемся, что они весной уже вернутся в победную Украину", - говорят экологи.

Интересности "Тузловских лиманов"

Напомним, в заповеднике "Тузловские лиманы" в этом году впервые начали гнездиться розовые фламинго. В нацпарке их зафиксировано более полутысячи. Также сюда прилетели яркие краснокнижные сиворакши - из Южной Африки они преодолели 6 тыс. км и поселились на границе "Тузловская Амазония".

Еще в парке впервые появился редкий паук - черная толстоголовка и сюда из-за войны перекочевали краснокнижные "священные" птицы - огары.

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