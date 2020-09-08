В Украине снова бушуют лесные пожары. На прошлой неделе только в Луганской области огнем было охвачено более 1200 га территории.

Однако, как говорится в статье "24 канала" "Как экоактивисты променяли проблемы на деньги", экологические активисты самоустранились и не проводят никаких мероприятий.

Как пишет "24 канал", в Украине уже стало печальной традицией проведение только платных экологических шоу-митингов или акций, но когда есть реальные проблемы - все "тихо".

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"Вспомним хотя бы последние болезненные темы. Помните ли вы, например, протесты против незаконной добычи янтаря ли после страшных потопов в Карпатах? Может, вспомните пикеты после пожаров в Чернобыле Нет, их не было! Хотя именно экологические активисты во всем мире выполняют роль контролеров власти в вопросах охраны окружающей среды. К сожалению, только не в Украине", - говорится в статье.

Впрочем, продолжает СМИ, было бы неправильно заявлять, что все наши экологические активисты пассивны.

"Только началась местная избирательная кампания, как сотни таких "зеленых" пошли на выборы — персонально, в списках различных партий, а также заполонили предвыборные штабы. Эксперты уже сейчас предупреждают, что на этих выборах тему защиты окружающей среды будут очень активно эксплуатировать для поднятия рейтингов. Особенно в проблемных промышленных регионах", - отмечается в материале.

"Действительно, время от времени активизируются различные экоэксперты, которые не имеют никакого опыта работы и не имеют соответствующего образования, однако на все имеют готовые решения, - отметила в комментарии "24 каналу" президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Цыганок. - Именно под время выборов такие случаи становятся массовыми, ведь некоторые политики и псевдоэксперты на этой теме зарабатывают как деньги, так и политические дивиденды".

Журналисты "24 канала" в материале вспомнили один из главных принципов Green Peace: "Мы там, где проблемы, а не там, где деньги". "Для большинства украинских экоактивистов этот постулат ничего не стоит", - заключается в материале.

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Автор: УНИАН