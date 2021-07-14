Пока есть активный сезон миграции и ветер, который способствует перемещению, насекомые будут накапливаться на побережье в полосе прибоя, говорит ученый.

Отдыхающим на юге Украины уже несколько недель приходится делить пляжи и купаться в морских волнах вместе с божьими коровками. Насекомые, которыми обычно все любуются, размножившись, стали мешать комфортному отдыху.

Их не просто много - их укусы более болезненны, чем комариные. Энтомолог Руслан Мишустин рассказал, с чем связано такое количество этих насекомых и могут ли они представлять угрозу, пишет ВВС Украина.

Эксперт утверждает, что из-за повышенной влажности и большого количества зелени выросла популяция. В ответ размножились божьи коровки, которые питаются этими вредителями. Ища, чем еще поживиться, они начали мигрировать.

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"Они перелетают с места на место. Через некоторое время божьи коровки должны сесть и оказываются на воде. Они легкие, тонут не сразу, и прибоем их сносит на побережье. Именно во время прибоя происходит скопление этих насекомых", - говорит Мишустин.

Эксперт отмечает, что укус солнышка не представляет опасности для здоровья. Исключением являются редкие случаи, когда человек имеет аллергию на один из компонентов слюны насекомого. Также стоит быть осторожным и не чесать место укуса, чтобы не занести вторичную инфекцию.

"Конечно, они будут кусаться. Для любого насекомого один из механизмов познания окружающего мира - это попробовать на вкус. А может, это какая-то гигантская, особенно вкусная тля? Вот они и решают это проверить экспериментально", - говорит он.

По словам энтомолога существует много видов этих насекомых, более восьми тысяч. Те божьи коровки, которые видел ученый на морских курортах Херсонщины, - семикрапковые, то есть характерные для региона. Это красное насекомое, которое имеет семь черных точечек: по три с каждой стороны и одно в центре.

"Хорошо, что это наши родные божьи коровки, а не азиатские, например, которые довольно быстро размножаются на нашей территории, меньше болеют от местных болезней и могут вытеснять местные виды", - утверждает энтомолог.

Пока есть активный сезон миграции и ветер, который способствует перемещению, насекомые будут накапливаться на побережье в полоске прибоя, говорит ученый. Со временем божьи коровки должны распределиться по территории. Часть утонет, а те, которых выбило на берег, снова попытаются взлететь. Ученый утверждает: это не уникальное явление, хотя и происходит не каждый год.

"Одно из моих детских воспоминаний - это куча божьих коровок на побережье. С одним из них я балуюсь и оно неожиданно меня очень больно кусает", - говорит ученый.

Еще одна из причин такого нашествия насекомых - жатва. Большое количество зерновых убрали одновременно, оставив божьих коровок без еды. Руслан Мишустин говорит, что это демонстрирует необходимость сохранить нераспаханные природные территории, именно на них должны перераспределиться насекомые.

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Автор: Виктория Гордиенко