Отдыхающий пошутил от скуки и избытка выпитого алкоголя.

В Одесской области пьяный турист "заминировал" базу отдыха.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, 26-летний мужчина позвонил среди ночи спасателям из базы отдыха в курортном поселке Грибовка и заявил, что заминировал ее.

Для проверки сообщения по адресу вместе с работниками ГСЧС немедленно выехали полицейские.

"Оказалось, что отдыхающий пошутил от скуки и избытка выпитого алкоголя", - сообщили в главке.

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За содеянное мужчине грозят штрафные санкции или общественные работы, или исправительные работы, или административный арест.

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Автор: Лариса Козовая