В Одесской области пьяный турист "заминировал" базу отдыха.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, 26-летний мужчина позвонил среди ночи спасателям из базы отдыха в курортном поселке Грибовка и заявил, что заминировал ее.
Для проверки сообщения по адресу вместе с работниками ГСЧС немедленно выехали полицейские.
"Оказалось, что отдыхающий пошутил от скуки и избытка выпитого алкоголя", - сообщили в главке.
Читайте такжеВ Запорожье родители продали ковер, который покупали для школы: разгорелся скандал (фото)Правоохранители составили на злоумышленника сразу два административных протокола по ст.173 (мелкое хулиганство) и ст.183 (заведомо ложный вызов специальных служб) КУоАП.
За содеянное мужчине грозят штрафные санкции или общественные работы, или исправительные работы, или административный арест.
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