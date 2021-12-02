Капитальный ремонт улицы Крещатик на участке от Европейской площади до Бессарабской предусмотрено завершить до 2024 года.

В ходе капитального ремонта центральной улицы столицы – Крещатика, на ней планируют высадить более 400 каштанов.

Об этом стало известно из тендерной документации по капитальному ремонту ул. Крещатик, размещенной на официальном сайте госзакупок Prozorro.

Тендерные закупки завершились 22 ноября 2021 года.

Так, согласно документам конкурса, для озеленения улицы предусмотрено высадить 441 каштан.

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Ремонт будет проведен на участке от Европейской площади до Бессарабки. Завершить его планируют к 2024 году.

Работы предусматривают, в частности, устройство велодорожек, замену на тротуарах гранитного покрытия, обновление сети освещения, замену инженерных сетей, ремонт фонтанов и тому подобное.

Стоимость всех работ составит около 740 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2020 года мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в 2021 году планируется капитально отремонтировать Майдан Независимости и улицу Крещатик.

25 мая 2021 года Кличко сообщил, что высадка можжевельника вдоль Крещатика временная, в следующем году его пересадят в киевские парки и скверы.

Он добавил, что поскольку каштаны - это символ Киева, то эти деревья будут расти на Крещатике. И для этого будет в ходе реконструкции главной улицы города созданы все условия.

Капремонт Крещатика городская власть планировала сначала начать в 2021 г, но в январе в мэрии сказали, что откладывают работы.

Автор: Инна Андалицкая