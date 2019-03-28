Каштаны, платаны или вишни: в столице решают, какими деревьями озеленить Крещатик (видео)

Пока не решено, заменить ли каштаны на более выносливые деревья.

Каштаны, платаны или вишни - в столице раздумывают, какие деревья высадить на Крещатике. Подбирают те, которые бы не усыхали.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Волнения дошли до Верховной Рады, где на спасение каштанов собрался целый парламентский подкомитет. Каштаны перед КГГА снова усохли и их опять срезали. У заместителя Кличко целое собрание, на котором после темы отопления и тарифов, прониклись деревьями. Журналистам рассказывают, как плохо живется каштанам на Крещатике.

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Уже подумывали заменить их на другие - более выносливые деревья. В прошлом году общественности на выбор выставили экспериментальные саженцы. Из предложенных саженцев киевляне отдали большинство голосов за каштаны, платаны и вишни. Однако на защиту каштанов встали люди в соцсетях стали писать "каштаны превыше всего". А в подкомитете Верховной Рады даже собрали круглый стол, как защитить символ столицы.

Специалисты утверждают, что платаны - большие аллергены, а "Зеленстрой" разводит руками, что каштаны съедает моль.

Были попытки высадить каштаны "бриоти" устойчивые к этой моли. На них потратили несколько миллионов, торжественно высаживали, но уже через несколько месяцев они зацвели не тем цветом и выяснилось, что каштаны оказались не дорогими "бриоти", а обычными конскими.

Как посадить деревья, чтобы из года в год не пересаживать - создали целую рабочую группу. Пока там будут думать, на месте усохших каштанов никаких деревьев сажать не будут.