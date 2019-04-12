Киевлянин на собственном огороде вырастил более четырех тысяч саженцев каштанов (видео)
13:16, 12 апреля 2019Экология
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Мужчина на этом останавливаться не планирует.
Киевлянин вырастил более четырех тысяч саженцев каштанов на огороде.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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И на этом останавливаться не планирует. Наоборот, хочет вырастить каштаны сорта Бриоти. Именно этот сорт столичная власть за несколько миллионов покупала в Италии, чтобы высадить на Крещатике. А впоследствии выяснилось, что привезли обычные конские каштаны.
Журналисты узнали, зачем киевлянин засадил огород каштанами и какая судьба ожидает деревья.
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