Киевлянин на собственном огороде вырастил более четырех тысяч саженцев каштанов (видео)

Мужчина на этом останавливаться не планирует.

Киевлянин вырастил более четырех тысяч саженцев каштанов на огороде.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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И на этом останавливаться не планирует. Наоборот, хочет вырастить каштаны сорта Бриоти. Именно этот сорт столичная власть за несколько миллионов покупала в Италии, чтобы высадить на Крещатике. А впоследствии выяснилось, что привезли обычные конские каштаны.

Журналисты узнали, зачем киевлянин засадил огород каштанами и какая судьба ожидает деревья.