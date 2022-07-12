С начала июля зафиксировано 75 пожаров на почти 300 тыс. га.

Из-за обстрелов в Херсонской области ежедневно горят леса и поля: с начала июля зафиксировано 75 пожаров на почти 300 тысяч гектарах.

Об этом говорится в переданной журналистам сводке Херсонской областной военной администрации по ситуации в регионе по состоянию на 8:00.

"В результате обстрелов в области ежедневно горят леса и поля. Только с начала июля спасатели зафиксировали 75 пожаров на почти 300 тысяч гектарах. Критическая ситуация в этом плане в Бериславском районе и населенных пунктах, граничащих с соседними областями", - говорится в сводке.

Отмечается, что продолжаются в области и новые "назначения" местных коллаборантов, а также захват учреждений и учебных заведений.

​​В частности, был захвачен институт животноводства степных районов "Аскания Нова".

"В целом ситуация в области критическая", - подчеркнули в ОВА.

Как сообщал УНИАН, Национальная полиция открыла уголовное производство в отношении захват российскими оккупантами института животноводства"Аскания-Нова" на территории временно оккупированной Херсонской области. Институт является мощным научно-исследовательским центром юга Украины по проблемам животноводства, где веками выводили новые высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных.