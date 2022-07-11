Большинство научных работников на сотрудничество с оккупантами не согласились.

Полиция открыла уголовное производство по факту захвата российскими оккупантами института животноводства "Аскания-Нова" на территории временно оккупированной Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что о захвате военнослужащими Российской Федерации в пгт Аскания-Нова института животноводства степных районов "Аскания-Нова" стало известно во время мониторинга интернет-ресурсов.

"Институт является мощным научно-исследовательским центром юга Украины по проблемам животноводства, где веками выводили новые высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных. Теперь туда ворвались русские, цель которых – разграбить институт и обогатиться за счет достижений ученых и исследователей. Большинство научных работников на сотрудничество с оккупантами не согласились", – говорится в заметке.

В сообщении института, отметили в полиции, речь шла о том, что так называемая "военно-гражданская администрация" при поддержке российских военнослужащих и их представителей силовых структур захватили научно-исследовательское учреждение – биосферный заповедник "Аскания-Нова", расположенный в Каховском районе.

"На административном здании института военные РФ вывесили российский флаг и представили так называемого нового "директора предприятия", который ранее работал на херсонской таможне, а в свое время его отец работал заместителем директора этого же института. Сейчас оккупационная власть склоняет работников учреждения к сотрудничеству, на это согласились только охранники и некоторые ученые", – констатировали правоохранители.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минэкологии рассказали, каковы последствия российская война на территории Украины будет иметь для окружающей среды.