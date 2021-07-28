Редкие маленькие грызуны были выведены в Киевском зоопарке.

В Черновицкой области в этом году в дикую природу выпустили 32 особи европейского хомяка, который на данный момент находится под угрозой вымирания.

Как сообщили на странице Киевского зоопарка в Facebook, животные отправились искать новый дом на склоны Днестра.

Отметим, что еще несколько десятков лет назад дикие хомяки были довольно распространенным видом, однако, главным образом, из-за деятельности фермеров, которые их травят, и исчезновения природного ареала обитания, эти маленькие грызуны оказались на грани исчезновения.

На данный момент хомяк обычный, или европейский, занесен в Красную книгу Украины и признан критически находящимся под угрозой видом Международным союзом охраны природы.

Киевский зоопарк, который ведет активную работу по восстановлению редких видов Украины, присоединился к программе по размножению и восстановлению хомяка совместно с НПП Хотинский в 2019 году.

Суть программы заключается в том, чтобы разводить генетически здоровых животных, готовить их к жизни в дикой природе и выпускать их на определенной территории.

Как ранее сообщал УНИАН, также Киевский зоопарк принимает участие в программе по восстановлению популяции черного аиста. Первых трех птиц, рожденных в столичном зоопарке, выпустили на свободу в 2018 году.

Автор: Марина Григоренко